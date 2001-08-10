Ученик кванториума при гимназии №3 успешно дебютировал на международном мультфестивале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хабаровске завершился анимационный фестиваль «Анимур.Дети», на котором ученик ДТ «Кванториум» при гимназии №3 Южно-Сахалинска получил диплом за лучший дебют. Девятилетний Марк Антонов представил на конкурс мультфильм «Случай в Крыму», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Юный южносахалинец трудился над созданием мультфильма в кванториуме около двух лет. Его наставниками стали Клавдия Иванова и Ирина Боченкова.
- Это рисованная анимация, самый сложный вид ручной анимации. Примечательно, что музыка к нему тоже написана одним из наших учеников, ранее занимавшимся в нашей студии, ее он подарил Марку специально для фильма, - комментирует Клавдия Иванова.
Также на конкурс в Хабаровске была представлена работа других учеников кванториума при гимназии - «Как Максим варил пельмени», она получила диплом за участие.
«Анимур.Дети» - анимационный фестиваль, место встречи зрителей, авторов и представителей мульт-индустрии из России, стран АТР и Юго-Восточной Азии. В состав жюри вошли педагоги, художники-аниматоры, режиссеры и сценаристы анимационного кино со всей страны.
В течение нескольких дней ребята посещали различные показы, встречи и мастер-классы. Одну из лекций провел Сергей Меринов - режиссер «Пилота» и «Союзмультфильма», он рассказал о пластилиновой анимации, различных технических приемах и поделился опытом в съемках мультфильмов.
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