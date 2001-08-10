Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в среду, 4 октября. В 12:30 начнется встреча губернатора с жителями. Место проведения: Дом культуры и спорта, Приморское шоссе, 5/1. На мероприятие приглашаются все желающие, рпассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

После, с 14:00 до 15:00, там проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.