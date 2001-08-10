Сегодня, 2 октября, в Южно-Сахалинске перекроют участок ул. Антона Буюклы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются различные виды работ на улично-дорожной сети. Запланированное на сегодня перекрытие проезда по ул. Есенина в районе дома № 7, перенесено. О дате проведения работ Сахалинская коммунальная компания (СКК) сообщит дополнительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня СКК планирует проводить аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения, в связи с чем потребуется перекрытие участка ул. Антона Буюклы в районе дома Тихоокеанская, 30а, западнее перекрестка улиц Буюклы и Музейной. Объезд будет возможен по ул.Тихоокеанской или Коммунистическому проспекту. Ограничения продлятся до 4 октября включительно.

Со 2 по 5 октября запланировано перекрытие сквозного проезда на участке ул. Долинской южнее дома № 39. Выезд из дворов сохранен. Ориентировочно сегодня осле обеда здесь начнут работы по обустройству инженерных сетей.

Сегодня также пройдет ремонт тротуара по пер. Переселенческому.

В городе продолжаются плановые работы по уборке автомобильных дорог ручным и механизированным способом. В ночь были задействованы 59 единиц техники, днем работу продолжают - 42 единицы техники и 102 рабочих.

По информации Центра управления городской мобильностью, в связи с проведением пуско-наладочных работ отключен светофорный объект на пересечении улиц Ленина-Авиационной.

Обращаем внимание автомобилистов, что в Южно-Сахалинске в тестовом режиме действуют выделенные полосы для общественного транспорта на следующих участках улиц, движение по ним могут осуществлять только городские и школьные автобусы:

- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне, здесь выделенная полоса обустроена для маршрутов: № 4, 5, 34, 14, 18;

- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне, маршруты: № 7ч, 34, 28ч, 63, 20, 4, 1,189;

- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне, маршруты № 7пр, 34, 28пр, 2пр, 62.

- пр. Победы на участке от ул. Чехова до пр. Мира по южной стороне, маршруты № 10, 81, 12, 21, 250, 177.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

Продолжаются дорожные работы на кольцевом перекрестке ул. Ленина и Пуркаева. Ориентировочно они завершатся на этой неделе, в зависимости от погодных условий.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. В настоящее время ведется подготовка к обустройству тротуаров и асфальтированию участка от ул. Физкультурной до ул. Садовой, его откроют для движения в начале октября. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют к началу ноября.

На ул. Зимы проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора. Ограничение продлится до 16 октября включительно.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. Ограничения на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 октября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев, ремонт тротуаров, замена асфальтового покрытия проезжей части. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.