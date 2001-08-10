Сахалинский проект "Юный казачок" занял второе место во Всероссийском конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В последний день сентября из Москвы пришла приятная новость: проект «Юный казачок», который наша библиотека осуществила минувшим летом при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, занял 2-е место в номинации «Лучшее мероприятие для детей и подростков (6–14 лет)» II Всероссийского конкурса «Лучшие практики библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и культуры российского казачества».
Учредителем и организаторами конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека. Конкурс проходил в РГБ с 19 июня по 22 сентября. На суд экспертного жюри поступило 50 работ из 20 субъектов Российской Федерации, поэтому высокое место, присужденное Сахалинской областной детской библиотеке, было завоевано в серьезной конкурентной борьбе.
Главной задачей кружка «Юный казачок» было помочь ребятам узнать о казачестве как можно больше, сформировать у них положительное представление о жизни, быте и культуре этого удивительного народа. Занятия специалисты библиотеки проводили еженедельно с начала июня по 11 августа в детском саду №21 «Кораблик». Детей в доступной для них форме знакомили с историей российского казачества, рассказывали про быт и обычаи казаков, про то, как они защищали рубежи Отечества, каким оружием пользовались. И даже показывали им фланкировку – мастерство владения учебной шашкой.
С особым интересом дошкольники изучали казачьи песни, пословицы и поговорки, слушали громкие чтения казачьих сказок, таких как «Собачий талант», «Отцовский завет», «Серый конь», «Заика и кадет» и других. Занятия кружка были наполнены не только познавательной информацией, но и творчеством. Ребята с увлечением смастерили книжку-малышку «Казачья считалочка», казачью азбуку и получили в подарок игровой набор «Кукла с нарядами» для казака и казачки.
Сахалинская областная детская библиотека искренне благодарит социальных партнеров, которые помогли с высоким качеством реализовать проект «Юный казачок»: исполняющего обязанности атамана Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергея Васильевича Рябова, руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерея Павла Алексеева, представителей Союза казачьей молодёжи Алексея Насекина и Максима Шевчука, а также руководителей и воспитателей детского сада №21 «Кораблик» города Южно-Сахалинска.
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