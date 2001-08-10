Учёные Камчатки изучают особенности прибрежного нереста нерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Курильском озере учёные закончили полевой этап мониторинга литорального нереста нерки. На основе полученных данных планируется оценить потенциал нерестилищ и корректировать турпоток, сообщает ИА "Кам 24".

«Наблюдения за постройкой гнёзд на мелководье велись методом аэрофотосъёмки с беспилотного летательного аппарата. Этот способ был разработан и апробирован именно на Курильском озере и успешно используется уже третий год. За это время учёные накопили большой опыт и внушительный банк фото- и видематериалов», – рассказали ИА «Кам 24» в пресс-службе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Там пояснили, что по результатам трёх лет наблюдений сотрудники Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН установили, что нерка устраивает литоральные (прибрежные зоны – ред.) нерестилища на строго опредёленных участках озера, часть из которых приурочена к устьям притоков, а другие расположены в некоторых из бухт водоёма.

Современная картина расположения нерестилищ несколько отличается от сведений, имеющихся в научной литературе. Данные, которые можно найти в специализированных книгах и статьях, обобщены за длительный период наблюдений, в то время как в последних работах учёные фиксируют актуальное состояние и динамику литорального нереста.

«Литоральный нерест может служить экологическим индикатором благополучия как популяции нерки бассейна Курильского озера и реки Озерной, так и экосистемы в целом. Нерестовые гнёзда на озёрных мелководьях хорошо фиксируются аэрофотосъемкой. Это объясняется наличием осадка на донном грунте, который размывается производителями (нерестящимися лососями) при постройке гнезда. В результате с высоты мы наблюдаем контрастные пятна диаметром 1.2–1.6 м. Места нереста в притоках наблюдать сложнее, поскольку осадок на нерестовых грунтах отсутствует и контрастных пятен не образуется», – рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН Михаил Малин.

Основная задача исследований – объективно оценить потенциал нерестилищ. Эти данные должны стать основой для организации мониторинга и оценки численности производителей нерки. Но не только.

«По результатам трёх лет наблюдений будет построена карта литоралных нерестилищ нерки, расположение которых мы учтём при планировании туристических маршрутов. Это позволит исключить потенциальное негативное влияние моторных плавсредств на воспроизводство лососей», – сказал заместитель директора по науке и экологическому туризму ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Роман Корчигин.

Стадо нерки, воспроизводящейся в бассейнах Курильского озера и вытекающей из него реки Озерная – крупнейшая популяция вида на полуострове и значимая единица запаса нерки в северной части Тихого океана.