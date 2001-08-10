Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 и 4 октября в Южно-Сахалинске состоится первый "Фестиваль профессий". Участие примут свыше 1 тысячи человек: школьники с 6 по 11 классы, родители и педагоги, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.

На площадке Исторического парка «Россия – моя история» будут организованы презентационные площадки ключевых работодателей региона, где ребята смогут пройти профессиональные пробы.

Также запланирована серия викторин, квестов и мастер-классов для школьников и деловые игры для родителей.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Билет в будущее», который реализуется при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта «Образование».

Официальный сайт проекта.