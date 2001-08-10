Перспективы развития индустриального парка обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине успешно работают различные предприятия и производства, главной задачей которых является обслуживание шельфовых проектов. Сеть разрослась настолько, что было принято решение объединить их все в нефтегазовом парке. Перспективы его развития обсудили в рамках мероприятий второго дня 27-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина».
На форуме состоялась сессия «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк». В ходе мероприятия были озвучены планы по развитию парка, который планируется запустить в 2026 году. Так, сеть будет иметь три очереди. В первую войдут объекты, возведением которых займется «Сахалинская энергия». Это будут три административно-лабораторных корпуса. В них разместятся компании-проектировщики и предприятия, чья деятельность связана с проведением лабораторных исследований.
Остальные две очереди передали «Корпорации развития Сахалинской области». В построенных зданиях будут расположены офисные помещения и лаборатории.
Земельные участки в рамках нефтегазового парка участники получат на льготных условиях. Кроме того, им будет доступен пакет преференций ТОР «Южная». Среди них — освобождение от выплаты налогов на прибыль и имущество на пять лет. Также три года участники смогут не выплачивать налог на землю, а страховые взносы для них будут в четыре раза меньше.
В настоящее время известно о 12 участниках проекта. Семь из них готовы начинать возводить собственные объекты. На форуме удалось провести переговоры с четырьмя потенциальными резидентами. Они склонны согласиться с озвученными предложениями и вступить в парк.
По словам гендиректора Сахалинского нефтегазового индустриального парка Дмитрия Вдовина, планируется локализовать около 30% нефтегазовых сервисов в регионе. Это позволит избежать необходимости вывоза дорогого оборудования из области, что существенно сэкономит время и средства. В таком парке заинтересованы многие компании. В их числе — операторы «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Один из резидентов — «Сахалин Турбина Сервис». Компания займется ремонтом газовых турбин, электродвигателей и генераторов. Соответствующие цеха появятся в индустриальном парке. Это позволит своевременно проводить обслуживание оборудования, используемого на территории региона, и сделает генерирующие установки более надежными. Трехстороннее соглашение в рамках форума заключили Валерий Лимаренко, первый замгендиректора «Сахалинэнерго» Павел Яковлев и руководитель компании «Сахалин турбина сервис» Григорий Трофимов.
Ещё один участник индустриального парка — компания «Интра». Она займется полным комплексом услуг по ремонту и обслуживанию трубопроводов. Административный и производственный комплекс за 300 миллионов также появится на территории парка.
Кроме того, индустриальный парк увеличит и количество рабочих мест. Например, «Интра» готова заняться обучением и трудоустройством местных жителей.
По мнению президента ассоциации «Глобальная энергия» Сергея Брилева, раньше на Сахалине велась работа исключительно по добыче ресурсов. Сейчас же идет переход к технологиям.
Валерий Лимаренко отметил, что все принятые на форуме решения исполняются. Если несколько лет индустриальный парк находился лишь на стадии обсуждения, то сейчас в нем уже есть резиденты. Растут и развиваются шельфовые проекты. В скором времени парк станет реальностью и откроет для региона новые горизонты.
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