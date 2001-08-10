На федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха до конца года устранят 40 километров грунтовых разрывов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас работы ведутся на участках в Смирныховском и Тымовском районах. Строители применяют технологии, обеспечивающие высокую износостойкость покрытия.

- На сегодняшний день устройство асфальтобетонного покрытия завершено на 6 километрах из запланированного на этот год объема, на остальных отрезках также ведутся работы. На участке с 520-го по 530-й км продолжается отсыпка земляного полотна и временных объездных дорог, – рассказал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Для устройства основания проектом предусмотрено выполнение работ по стабилизации грунта с применением специальной машины – ресайклера. Процесс заключается в измельчении каменного материала и перемешивании его с цементом и битумной эмульсией, после чего полученную поверхность уплотняют дорожным катком.

- Данная технология обеспечивает более высокую несущую способность основания и хорошо себя зарекомендовала на уже отремонтированных участках трассы, - отметил представитель подрядчика.

В Тымовском районе уложены 11 новых водопропускных труб, а также завершены работы по стабилизации грунта с применением ресайклера.

- Когда люди смогут передвигаться легко от одной крупной агломерации к другой, то расстояние будет измеряться не километрами, а часами передвижения. Автодорога Южно-Сахалинск-Оха крайне важна для Сахалина. Это все в целом подтолкнет к развитию экономики в северной части острова, – прокомментировал Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Напомним, в 2019 году губернатор Валерий Лимаренко обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением сделать региональную автодорогу от Южно-Сахалинска до Охи, которая соединяет 7 муниципалитетов и более 50 поселений с областным центром, трассой федерального значения. В 2021 году объект был передан в федеральную собственность. С тех пор в нормативное состояние приведено более 120 км трассы. Завершить работы по устранению грунтовых разрывов планируют до конца 2025 года.

Вместе с тем главой региона было принято решение увеличить расходы на содержание дорог в муниципалитетах. В прошлом году было направлено 2,9 млрд. рублей, в этом году 3 млрд. Большое внимание уделяется ямочному ремонту. К выявлению дефектов и приемке работ привлечены общественники. Такой контроль дает серьезный эффект: перед началом сезонных дорожных работ удается сформировать подробную карту дефектов и устранить то, что больше всего волнует людей.