1 октября на время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье состоится общегородской крестный ход, посвященный 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Крестный ход пройдет с 10.00 до 10.40 от Воскресенского собора по Коммунистическому проспекту и улице Горького до кафедрального собора Рождества Христова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с этим с 10.00 до 11.00 будет временно ограничено движение автотранспорта:

- по Коммунистическому проспекту от ул. Комсомольской до пл. Славы;

- по ул. Горького от пл. Славы до въезда на парковочную зону музея «Россия - моя история» с ул. Горького, включая пл. Победы.

Движение общественного транспорта во время ограничений будет скорректировано.

По маршруту проведения крестного хода с 20.00 30 сентября до 11.00 1 октября будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств.