1 октября на время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воскресенье состоится общегородской крестный ход, посвященный 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Крестный ход пройдет с 10.00 до 10.40 от Воскресенского собора по Коммунистическому проспекту и улице Горького до кафедрального собора Рождества Христова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В связи с этим с 10.00 до 11.00 будет временно ограничено движение автотранспорта:
- по Коммунистическому проспекту от ул. Комсомольской до пл. Славы;
- по ул. Горького от пл. Славы до въезда на парковочную зону музея «Россия - моя история» с ул. Горького, включая пл. Победы.
Движение общественного транспорта во время ограничений будет скорректировано.
По маршруту проведения крестного хода с 20.00 30 сентября до 11.00 1 октября будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств.
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