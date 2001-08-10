Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах в ближайшую пятилетку благодаря реализации инвестпроектов откроется от 15 до 23 тысяч новых рабочих мест в разных сферах. Поэтому второй день Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» посвятили развитию кадрового потенциала на островах. Подробнее о привлечении и подготовке профессиональных работников в регионе — в материале ниже.

Остров возможностей

На мероприятии выступил зампред правительства островного региона Вячеслав Аленьков. По его словам, только в сфере добычи и переработки углеводородов в рамках реализации различных инвестиционных проектов необходимо найти около 3 тыс. специалистов высокого уровня. Поэтому власти совместно с партнерами создали АНО «Сахалин — остров возможностей». Организация осуществляет поиск и привлечение профессионалов со всей страны на Сахалин.

Однако решение кадровых вопросов не сводится только к приезжим специалистам. В СахГУ также готовят будущих сотрудников для работы в регионе. Под брендом СахалинTech обучают и перепрофилируют кадровый резерв региона.

Еще одна структура, которая нацелена на работу с кадрами, — центр развития карьеры человека. Организация помогает специалистам вырасти в профессиональном плане, пройти дополнительное обучение, расширить свои возможности и пообщаться консультантами по карьере. Идею центра уже одобрили на федеральном уровне.

Вячеслав Аленьков также напомнил, что в августе регион проводил Всероссийский молодежный форум «ОстроVа», в рамках которого работал трек о карьере. Ребята увидели, какие предприятия есть на Сахалине, их это заинтересовало. Значит, потенциал для развития молодых людей есть.

Сломать стереотипы

Чтобы закрыть существующие кадровые потребности, в регионе ведут настоящую «охоту» за высококвалифицированными кадрами и разрушают мифы о суровых условиях жизни на островах. Подробнее о работе в этом направлении на форуме рассказала гендиректор АНО «Сахалин — остров возможностей» Светлана Удалова.

По словам эксперта, недавно организация запустила сайт карьераврегионе.рф. Он помогает создать бренд области, представить регион, как действительно комфортное и перспективное место для жизни и построения карьеры.

Организация рассказывает правду об островах и ломает застарелые стереотипы о том, что Сахалин — это холод и медведи на улицах.

На сайте можно ознакомиться с различными открытыми вакансиями в сфере нефти и газа.

Кроме того, ведется и крупномасштабная рекламная кампания по стране. И уже есть ее первые результаты — отклики на вакансии от тех, кто уже хочет переехать на Сахалин. Все их собирают в единую CRM-систему. Затем сотрудники организации проводят собеседования. Уже готового кандидата перенаправляют работодателю. Сотрудники АНО сопровождают его на всем пути до переезда, помогают с поиском жилья. Все это осуществляется совершенно бесплатно.

Налажена и работа с работодателями. Им необходимо лишь предоставить в организацию данные об имеющихся вакансиях и требования к сотрудникам в свободной форме без бюрократической волокиты. Затем компании получают доступ в личный кабинет для прямой работы с кандидатами.

Показатель того, что система эффективна — 250 врачей узкого профиля, которые перебрались в Сахалинскую область и трудоустроились в 2023 году.

Перспективы для сотрудников

Как сообщил в своем докладе руководитель управления по работе с персоналом ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Андрей Простотин, компания совместно с СахГУ начала двухгодичный курс обучения студентов по добыче углеводородов на шельфе. Разрабатывается также возможность создания базовой кафедры рабочих специальностей.

Эксперт уверен, что подготовка инженеров высокого уровня поможет не только их компании, но и всем предприятиям в сфере нефти и газа в области.

И.о. ректора СахГУ Александр Самардак призвал представителей бизнес-сообщества присоединиться к подготовке специалистов в стенах вуза.

Он отметил, что университет не сможет в одиночку закрыть кадровую потребность региона, которая возникает к 2030 году, поэтому нужно обозначить приоритетные направления и объединить усилия для получения высокого результата.

В образовательный процесс уже начали внедрять специалистов, обладающих практическим опытом. Они смогут корректировать программу обучения, чтобы лучше подготовить будущих профессионалов.

В настоящее время приоритетным для вуза является энергетика — нефть и газ, водородные технологии, климатические проекты.

Также акцент сделан на естественнонаучном направлении, которое позволяет вести качественную подготовку инженеров.

По статистике не так много выпускников сдают ЕГЭ по химии и физике. Поэтому в регионе заработал проект «500 школьников», который поможет усиленно готовить учеников к экзаменам и дальнейшему обучению в СахГУ.

О развитии кадрового потенциала во время своего выступления сказал и губернатор Валерий Лимаренко.

Глава области отметил, что в этом году началось возведение нового технологичного кампуса на базе Сахалинского госуниверситета. Валерий Лимаренко уверен, что теперь научная и образовательная среда выйдет на новую ступень развития. Власти и дальше будут сотрудничать с крупными российскими университетами для создания условий для подготовки квалифицированых специалистов.