"РВК-Сахалин" проводит масштабную очистку скважин водозабора "Луговое"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» проводит масштабную очистку скважин водозабора «Луговое», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Этот водозабор - самый крупный из всех водоисточников, обеспечивающих Южно-Сахалинск водой. Отсюда подается вода в две трети города – северную и центральную части островной столицы.
Специалисты провели работу уже на семи скважинах водозабора. На очистку одного сооружения требуется в среднем 100 часов. Всего до конца года будет обслужено 17 объектов. Это позволит увеличить добычу воды не менее чем на 50 % в каждом из них.
Работы проводятся на глубине до 150 метров. Очистку проводят в два этапа. Сначала с помощью эрлифта специалисты восстанавливают первоначальную глубину скважины. Это необходимо, поскольку за время использования она может заилиться, и доступ к водоносным слоям окажется затруднен.
Второй этап – с помощью вибро-волновой кавитационной техники восстанавливают проектные характеристики скважины – ее глубину и объем добываемой воды, запланированные еще на этапе геолого-разведывательных работ и бурения. Для этого применяется гидро-динамический метод, за счет которого осуществляется комплексная промывка скважины, включая фильтры и затрубное пространство.
Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, скважины очищают поочередно, чтобы водозабор сохранял требуемые объемы добычи воды для подачи в город, а также в необходимом объеме вода подавалась для Южно-Сахалинской ТЭЦ, которая уже готовится к старту отопительного сезона.
«Объекты водоснабжения и водоотведения готовы к зиме. В соответствии с планом подготовки мы промыли сети, создали запас топлива для дизельных электростанций и котельных, а также реагентов для обеззараживания воды. В настоящее время на складах предприятия хранится более 28 тонн чистой поваренной соли экстра-класса, которая на собственных электролизных установках превращается в безопасное и эффективное средство для обеззараживания. Этого объема хватит до окончания зимнего сезона», - отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:24 Сегодня В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
10:10 Сегодня На Сахалине будут развивать транспортно-логистический хаб
10:39 Сегодня Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
10:25 Сегодня Сегодня, 29 сентября, в Южно-Сахалинске запланирован ямочный ремонт на улице Трудовой
10:10 22 Сентября Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости: "Единая Россия" обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы
12:43 22 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России
09:25 22 Сентября Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей
15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:39 Сегодня Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
- 11:20 Вчера С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
- 08:58 Вчера В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина
- 14:54 27 Сентября Пассажиры городских автобусов Южно-Сахалинска поддерживают новые выделенные полосы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?