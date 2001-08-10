Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» проводит масштабную очистку скважин водозабора «Луговое», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Этот водозабор - самый крупный из всех водоисточников, обеспечивающих Южно-Сахалинск водой. Отсюда подается вода в две трети города – северную и центральную части островной столицы.

Специалисты провели работу уже на семи скважинах водозабора. На очистку одного сооружения требуется в среднем 100 часов. Всего до конца года будет обслужено 17 объектов. Это позволит увеличить добычу воды не менее чем на 50 % в каждом из них.

Работы проводятся на глубине до 150 метров. Очистку проводят в два этапа. Сначала с помощью эрлифта специалисты восстанавливают первоначальную глубину скважины. Это необходимо, поскольку за время использования она может заилиться, и доступ к водоносным слоям окажется затруднен.

Второй этап – с помощью вибро-волновой кавитационной техники восстанавливают проектные характеристики скважины – ее глубину и объем добываемой воды, запланированные еще на этапе геолого-разведывательных работ и бурения. Для этого применяется гидро-динамический метод, за счет которого осуществляется комплексная промывка скважины, включая фильтры и затрубное пространство.

Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, скважины очищают поочередно, чтобы водозабор сохранял требуемые объемы добычи воды для подачи в город, а также в необходимом объеме вода подавалась для Южно-Сахалинской ТЭЦ, которая уже готовится к старту отопительного сезона.

«Объекты водоснабжения и водоотведения готовы к зиме. В соответствии с планом подготовки мы промыли сети, создали запас топлива для дизельных электростанций и котельных, а также реагентов для обеззараживания воды. В настоящее время на складах предприятия хранится более 28 тонн чистой поваренной соли экстра-класса, которая на собственных электролизных установках превращается в безопасное и эффективное средство для обеззараживания. Этого объема хватит до окончания зимнего сезона», - отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.