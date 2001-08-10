Всемирный день сердца отметили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздник здорового сердца предложили отметить специалисты Центра общественного здоровья всему педагогическому составу гимназии №3. На профилактической акции, состоявшейся в рамках реализации программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», сотрудники образовательного учреждения узнали о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и алгоритме проведения первой доврачебной помощи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В качестве приглашённого гостя в гимназии выступил кардиолог Южно-Сахалинской городской больницы имени Ф.С.Анкудинова Виктор Лыгин. Врач рассказал о главных факторах риска сердечных заболеваний и способах избежать с ними встречи.

- Когда мы говорим о профилактике, в первую очередь имеем ввиду, конечно, здоровый образ жизни. Полноценный сон, сбалансированное питание, ментальное спокойствие и физическую активность – забота о себе должна быть приоритетом каждого человека, - отметил кардиолог.

Для проверки важных знаний и закрепления материала главврач Центра общественного здоровья Елена Столярова провела викторину. Также все участники смогли узнать свои показатели здоровья на медицинской площадке - измерить давление, определить содержание холестерина и сахара в крови.

Завершила мероприятие заведующая отделом Центра Айгуль Ахметов. Она подняла важную тему – спасение человека при остановке сердца и проведение первой доврачебной помощи. Участники проявили желание отработать навыки, в ближайшее время в Гимназии пройдёт практическое занятие с манекеном.