Всемирный день сердца отметили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздник здорового сердца предложили отметить специалисты Центра общественного здоровья всему педагогическому составу гимназии №3. На профилактической акции, состоявшейся в рамках реализации программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», сотрудники образовательного учреждения узнали о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и алгоритме проведения первой доврачебной помощи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В качестве приглашённого гостя в гимназии выступил кардиолог Южно-Сахалинской городской больницы имени Ф.С.Анкудинова Виктор Лыгин. Врач рассказал о главных факторах риска сердечных заболеваний и способах избежать с ними встречи.
- Когда мы говорим о профилактике, в первую очередь имеем ввиду, конечно, здоровый образ жизни. Полноценный сон, сбалансированное питание, ментальное спокойствие и физическую активность – забота о себе должна быть приоритетом каждого человека, - отметил кардиолог.
Для проверки важных знаний и закрепления материала главврач Центра общественного здоровья Елена Столярова провела викторину. Также все участники смогли узнать свои показатели здоровья на медицинской площадке - измерить давление, определить содержание холестерина и сахара в крови.
Завершила мероприятие заведующая отделом Центра Айгуль Ахметов. Она подняла важную тему – спасение человека при остановке сердца и проведение первой доврачебной помощи. Участники проявили желание отработать навыки, в ближайшее время в Гимназии пройдёт практическое занятие с манекеном.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:24 Сегодня В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
10:10 Сегодня На Сахалине будут развивать транспортно-логистический хаб
10:39 Сегодня Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
10:25 Сегодня Сегодня, 29 сентября, в Южно-Сахалинске запланирован ямочный ремонт на улице Трудовой
10:10 22 Сентября Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости: "Единая Россия" обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы
12:43 22 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России
09:25 22 Сентября Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей
15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:39 Сегодня Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
- 11:20 Вчера С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
- 08:58 Вчера В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина
- 14:54 27 Сентября Пассажиры городских автобусов Южно-Сахалинска поддерживают новые выделенные полосы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?