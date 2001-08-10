На Сахалине военнослужащих учат пользоваться "Иглой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский», очередная группа военнослужащих подразделений противовоздушной обороны (ПВО) выполнила боевые пуски ракет из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
По завершению занятий на современных электронных тренажерах на полигоне «Троицкий» стрелки-зенитчики выполнили первые боевые пуски ракет из ПЗРК «Игла».
Так, военнослужащим было необходимо поразить воздушные цели, которые имитировали самолёты, вертолёты, а также ударные беспилотники условного противника.
Основная задача военнослужащих ПВО состояла в том, чтобы не допустить выполнения условным противником полётного задания по нанесению авиационного удара, а в идеальном случае — нанести повреждения или уничтожить средства воздушного нападения неприятеля.
Всего в ходе боевых стрельб было уничтожено порядка двух десятков воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и дальностях. Воздушные цели имитировали осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».
Боевые пуски ракет проходили под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.
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