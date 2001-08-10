Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2023
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12:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Курилах учатся водить машины в сложных условиях

Военнослужащие на Курилах учатся водить машины в сложных условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах, совершенствуют навыки вождения военной техники в условиях пересечённой местности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия проводятся на специально подготовленных танкодромах на многоцелевых легкобронированных тягачах (МТЛБ).

Перед выполнением практических упражнений военнослужащие сдали зачёты по теории вождения боевых машин, изучили методы устранения внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин.

Под руководством опытных офицеров, военнослужащие преодолели минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные  преграды.

Согласно выполняемым нормативам механики-водители МТЛБ должны пройти все препятствия без остановок, не задевания ограничительных столбов

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