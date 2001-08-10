Дворец детского творчества Южно-Сахалинска предлагает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска заработала новая образовательная программа «Путь к здоровью». Возможность заниматься физкультурой дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды получили благодаря нацпроекту «Образование» и одному из его направлений "Новые места", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска» уже второй год подряд реализует мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.

- Благодаря участию в федеральном проекте и региональным субсидиям мы разрабатываем и реализуем новые образовательные программы, тем самым создавая дополнительные места для детей школьного и дошкольного возраста. В прошлом году мы запустили проект с лазерными технологиями. Сейчас благодаря проекту «Новые места» смогли реализовать свою давнюю задумку - программу физкультурно-спортивной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала заместитель директора ДДЮТ Евгения Харламова. - Это очень востребованное направление у родителей детей с ОВЗ и инвалидностью, часто поступали запросы именно на это направление. И вот мы закупили оборудование в рамках нацпроекта «Образование», смогли открыть такую программу - набраны полные группы и есть еще желающие.

Сегодня в ДДЮТ по адаптированной дополнительной общеобразовательной программе «Путь к здоровью» занимаются 12 ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 5-11 лет. Занятия проводятся дважды в неделю в двух группах, по 30-40 минут в зависимости от возраста детей.

За счет средств федеральной субсидии в рамках нацпроекта и собственных финансов ДДЮТ были закуплены степ платформы и мягкие игровые модули. Два тренера-преподавателя предварительно прошли переподготовку по работе с особенными детьми, обучались у московских коллег. Педагогами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности разработана авторская учебная программа, которая наполнена различными элементами адаптивной физкультуры и нацелена на оздоровление детей в игровой форме, коррекцию нарушений двигательной сферы и развитие физических качеств. Это упражнения на снятие зажимов и укрепление мышц, общефизическая подготовка, ориентировка тела в пространстве. Детям также прививаются навыки работы в коллективе, умение выполнять инструкцию и другие элементы социализации.

- На наших занятиях очень много индивидуальной работы, все дети очень разные, у каждого свои особенности, все это нужно учесть. Есть ребята со сложными диагнозами, поведенческими и ментальными нарушениями, некоторым тяжело дается контакт с окружающими. Поэтому наша задача не только физическое развитие, но и адаптация к жизни, социализация, - отметила педагог дополнительного образования ДДЮТ, один из преподавателей программы «Путь к Здоровью» Елена Мячина. - О спортивных достижениях говорить пока рано, занятия начались с 7 сентября, но мы уже видим первые результаты и это нас очень радует.

Как отметили в ДДЮТ, большую помощь на занятиях оказывают родители, которые нацелены на результат и готовы сопровождать детей, подсказывают педагогам как увлечь ребенка с учетом особенностей здоровья. Родители также получают рекомендации тренеров о том, какие упражнения можно выполнять дома.

В ДДЮТ на следующий учебный год планируют расширять программу «Путь к здоровью»: закупать дополнительное оборудование, чтобы открыть еще несколько групп в данном направлении и увеличить набор детей.