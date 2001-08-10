В Южно-Сахалинске благоустроят пустырь у кольцевой развязки на ул. Пуркаева
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочую встречу на ул. Пуркаева, где завершается ремонт на кольцевой развязке. Особое внимание во время инспекционной поездки было уделено вопросам восстановления благоустройства после окончания работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участок ул. Пуркаева в границах ул. Ленина и ул. Железнодорожной - один из этапов ремонта значимой транспортной магистрали областного центра. Подрядная организация уже выполнила работы по обустройству тротуаров, установке бордюров, заасфальтирована часть кольцевого перекрестка. Кроме того, на данном участке завершились мероприятия по устройству ливневого коллектора и его присоединение к действующим инженерным сетям.
- Подрядчику необходимо ускорить темп, так как близится завершение строительного сезона. Также рядом с объектом находится территория, где ранее была заправочная станция, которая не входит в объем работ по благоустройству. Было принято решение и дано отдельное поручение заводу им. Федотова привести в порядок эту территорию, чтобы на прилегающие дороги после завершения всех работ не было выноса грязи, - подчеркнул мэр.
Как отметили в подрядной организации, работы на кольцевом перекрестке при благоприятных погодных условиях завершатся к середине следующей недели. В ближайшие дни продолжится фрезерование оставшейся части дорожного покрытия, после чего подрядчик приступит к асфальтированию. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, все работы будут производиться в ночное время. Обращаем внимание, что эти мероприятия будут проводиться с частичным перекрытием кольца. Проезд будет осуществляться по свободной его части. Более детальная информация будет размещена в СМИ и социальных сетях накануне проведения работ. После этого начнется восстановление благоустройства.
Также сейчас подрядчик выполняет ремонт деформационных швов на виадуке. Работы будут окончены во второй половине октября. Данные мероприятия планируется проводить ночью: днем путепровод будет открыт для движения транспорта.
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