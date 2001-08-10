В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России День пожилых людей отмечается 1 октября. В этот день внимание обращено к людям старшего поколения, поэтому у праздника есть еще одно название – День добра и уважения. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пожилыми называют людей, достигших 60-летнего возраста, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

По предварительным данным, на начало 2023 года в Сахалинской области проживали 104,7 тысяч граждан в возрасте 60 лет и старше, что составило 23% от численности населения области. Среди жителей старшего возраста женщин больше, чем мужчин. Численность женщин в возрасте 60 лет и старше превышала численность мужчин соответствующего возраста на 24 тысячи человек (в 1,6 раза). На тысячу мужчин в возрасте 60-64 года приходилась 1231 женщина, в возрасте 65-69 лет – 1509 женщин, после 70 лет – 1994 женщины того же возраста.

Из числа людей пожилого возраста необходимо выделить долгожителей. Число долгожителей (в возрасте 90 лет и старше), по предварительной оценке, в Сахалинской области на 1 января 2023 года составило 1449 человек, из них в возрасте 100 лет и старше – 18 человек (3 мужчины и 15 женщин).

Средний размер назначенной пенсии на 1 января 2023 года - 25120 рублей. Средний размер назначенной страховой пенсии по старости на эту же дату составил 26364 рубля. Прожиточный минимум пенсионера в Сахалинской области на 2022 год – 16280 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости превысил величину прожиточного минимума пенсионера в 1,6 раза.