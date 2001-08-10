Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают на ярмарку недвижимости. Мероприятие состоится в субботу, 30 сентября в арт-резиденции «Маяк» (ул. Ленина, 150) с 10.00 до 13.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ярмарке недвижимости свои предложения представят ведущие застройщики региона. Горожане смогут подобрать подходящие варианты квартир, получить консультации по интересующим вопросам. Также на мероприятии будут действовать специальные условия для владельцев жилищных сертификатов.

Напомним, что в связи с корректировкой сроков программы предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан – действие сертификатов сократилось до конца 2023 года.