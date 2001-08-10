Половина дальневосточников имеют накопления и инвестиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 55% жителей ДФО сберегают и инвестируют свободные средства. На последние два года число вкладчиков и инвесторов выросло на Дальнем Востоке на треть. Доходы от этих инструментов у каждого третьего дальневосточника составляют до 10% от ежемесячных поступлений, у 17% - превышают эту цифру. Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ Мои Инвестиции и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).
Приток новых вкладчиков и инвесторов в ДФО за последние два года превышает общероссийские значение: по стране это показатель увеличился на 22%. При этом доля сберегающих и инвестирующих свои средства респондентов по стране превышает 60%: на пять процентных пунктов больше, чем на Дальнем Востоке.
Более половины дальневосточников (59%) предпочитают краткосрочные инвестиции и вклады - на срок до года. На втором месте по популярности – сбережения на срок до трех лет (21%). По России в целом выше интерес к долгосрочным вложениям. Так, откладывать и инвестировать на срок от одного года готовы 46% респондентов, в том числе 24% – на срок 1-3 года.
В структуре сбережений респондентов инвестиции и накопления занимают бОльшую долю, чем наличные деньги (можно было давать более одного варианта ответа). Так, 30% держат деньги на вкладе или накопительном счете, 13% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 8% – в государственные облигации, 6% – в паевые инвестиционные фонды. При этом только 45% жителей ДФО оставляют деньги в наличных рублях – это на два процентный пункта ниже, чем в целом по стране. Еще 3% хранят накопления в наличных альтернативных валютах (юани и др.).
Это показывает, что всё больше дальневосточников инвестируют или хранят деньги так, чтобы они могли «работать».
Отвечая на открытый вопрос о целях инвестирования и накопления денег (можно было давать более одного варианта ответа), 37% респондентов в ДФО назвали увеличение «подушки безопасности», треть – повышение доходов и повышение качества жизни в будущем, а каждый пятый – увеличение текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас.
Инвестируют и копят деньги без определенной цели 13% опрошенных дальневосточников, по 10% респондентов обкрадывают на образование или пенсию, 9% - на недвижимость или первоначальный взнос по ипотеке.
Среди факторов, удерживающих от инвестиций (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные называли потенциальные риски (30%), неопределенность экономической ситуации (35%), нехватку средств для инвестирования (27%), отсутствие гарантированной доходности и сложность финансовых продуктов (по 25%). Ничего не мешает инвестировать 11% опрошенных дальневосточников, тогда как в целом по России таких - 9%.
«Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
Опрос проведен брокером ВТБ и банком «Открытие» и 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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