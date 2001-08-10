В Приморье мужчина с ружьем ходил по улице и расстреливал собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 сентября неизвестный ходил с ружьем по улице Мира, 4, в приморском поселке Таежный и стрелял в собак. Местная жительница даже не сразу поняла, что произошло, когда услышала резкий хлопок, взрыв, выстрел, а затем увидела своего окровавленного питомца, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал nadega_news.

"Уже было темно, гуляя с собакой, услышала резкий хлопок, громкий взрыв, после чего мне по ногам что-то отлетело, я подумала, что мне в ноги стреляют, собака завизжала, сорвалась с подводка, и убежала в темную часть двора, я услышала истерический крик что то вроде "всех вас перестреляю", а затем заметила силуэт человека, визуально казалось, что у него в руках было ружье, после чего был слышен второй взрыв, выстрел. Испугавшись за себя, я забежала в подъезд и в квартиру, через две минуты открыла дверь в подъезд и увидела свою собаку в крови", - рассказывает гражданка в сети.

Уже утром возле дома была обнаружена застреленная деревенская собака, с которой всегда играли местные дети. Четвероногому другу человека даже построили домик, где он жил в тепле и заботе до этой злополучной ночи.

Питомец гражданки также пострадал. По ее словам, полученные ранения как будто от дроби. Всю ночь собаке оказывали всю необходимую помощь.

Местная жительница опасается того, что неадекватный мужчина может вернуться и начать стрелять уже в людей.

Информация о происшествии передана в полицию.