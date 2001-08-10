Мэр Южно-Сахалинска посетил региональный филиал фонда "Защитники Отечества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", находящийся в Южно-Сахалинске. Глава города более детально ознакомился с его деятельностью и обсудил новые возможные пути взаимодействия с организацией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Фонд был создан по указу президента России Владимира Путина. Представительства организации с 1 июня этого года действуют в каждом регионе страны. Сахалинский филиал фонда разместился в областном реабилитационном центре: помещение полностью оборудовано для маломобильных групп населения.
Руководитель фонда Сабина Кушевская рассказала о деятельности филиала и итогах работы, проделанной с момента открытия организации. Цель фонда - обеспечение комплексной помощи ветеранам СВО, а также членам семей погибших бойцов. Специалисты консультируют и помогают в оформлении социальных выплат, проводят адаптивные мероприятия, оказывают содействие в поиске работы.
В стенах фонда бывшие участники спецоперации и члены их семей могут получить психологическую поддержку, принять участие в мастер-классах, просветительских лекциях, общественных проектах. Также сотрудниками организации ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи.
- Сейчас мы видим, что к нам обращается гораздо большая аудитория, чем предполагалось. Поэтому мы в проактивном режиме внедряем технологии, которые помогут нам более эффективно работать с обращениями. Уже тестируются чат-бот и электронный помощник, идёт интеграция в приложение Острова.65. С начала работы специалистами было зафиксировано порядка 1000 обращений. Из них - более 70% были отработаны, - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Сахалинской области Сабина Кушевская.
В ходе встречи Сергей Надсадин пообщался с сотрудниками организации и южносахалинцами, которые обратились за помощью в фонд. Он отметил, что работа организована на очень высоком уровне.
- Это очень важная и тонкая работа, безусловно, нужная нашему обществу, потому что все что делается сегодня - это для нашей победы. Для более эффективного взаимодействия между администрацией города и региональным филиалом фонда "Защитники Отечества" нами решено оформить соглашение о сотрудничестве, - отметил Сергей Надсадин.
Добавим, в муниципалитете продолжается работа по оказанию поддержки семьям бойцов и мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Все обращения жителей, чьи близкие и родные участвуют в специальной военной операции, рассматриваются адресно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 Сегодня Жителей Поронайского района приглашают принять участие в соревнованиях по пешеходному туризму
08:58 Сегодня В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина
12:42 Сегодня На Сахалине сотрудники МЧС тренировались управлять беспилотниками
10:02 Сегодня Жители Сахалинской области могут пройти бесплатное обучение с дальнейшим трудоустройством
- 15:32 21 Сентября На Сахалин прибыли мировые звезды плавания для участия в "СахМастерс-2023"
12:43 22 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России
09:25 22 Сентября Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей
15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
- 08:58 Сегодня В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина
- 14:54 Вчера Пассажиры городских автобусов Южно-Сахалинска поддерживают новые выделенные полосы
- 15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?