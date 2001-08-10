Мэр Южно-Сахалинска посетил региональный филиал фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", находящийся в Южно-Сахалинске. Глава города более детально ознакомился с его деятельностью и обсудил новые возможные пути взаимодействия с организацией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фонд был создан по указу президента России Владимира Путина. Представительства организации с 1 июня этого года действуют в каждом регионе страны. Сахалинский филиал фонда разместился в областном реабилитационном центре: помещение полностью оборудовано для маломобильных групп населения.

Руководитель фонда Сабина Кушевская рассказала о деятельности филиала и итогах работы, проделанной с момента открытия организации. Цель фонда - обеспечение комплексной помощи ветеранам СВО, а также членам семей погибших бойцов. Специалисты консультируют и помогают в оформлении социальных выплат, проводят адаптивные мероприятия, оказывают содействие в поиске работы.

В стенах фонда бывшие участники спецоперации и члены их семей могут получить психологическую поддержку, принять участие в мастер-классах, просветительских лекциях, общественных проектах. Также сотрудниками организации ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи.

- Сейчас мы видим, что к нам обращается гораздо большая аудитория, чем предполагалось. Поэтому мы в проактивном режиме внедряем технологии, которые помогут нам более эффективно работать с обращениями. Уже тестируются чат-бот и электронный помощник, идёт интеграция в приложение Острова.65. С начала работы специалистами было зафиксировано порядка 1000 обращений. Из них - более 70% были отработаны, - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Сахалинской области Сабина Кушевская.

В ходе встречи Сергей Надсадин пообщался с сотрудниками организации и южносахалинцами, которые обратились за помощью в фонд. Он отметил, что работа организована на очень высоком уровне.

- Это очень важная и тонкая работа, безусловно, нужная нашему обществу, потому что все что делается сегодня - это для нашей победы. Для более эффективного взаимодействия между администрацией города и региональным филиалом фонда "Защитники Отечества" нами решено оформить соглашение о сотрудничестве, - отметил Сергей Надсадин.

Добавим, в муниципалитете продолжается работа по оказанию поддержки семьям бойцов и мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Все обращения жителей, чьи близкие и родные участвуют в специальной военной операции, рассматриваются адресно.