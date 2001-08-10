В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре капитально отремонтирован участок ул. Крайней. Работы проведены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня участники городского дорожного общественного совета, представители подрядчика и муниципалитета проинспектировали выполненные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, это не первый выезд общественников на объект, ранее были высказаны замечания, которые строители устранили. Напомним, ремонт ул. Крайней проводился на участке от ул. Долинской до ул. Карьерной. Как рассказал представитель подрядной организации ООО "Вертикаль" Антон Полянский, была выполнена переукладка асфальтобетонного покрытия проезда общей площадью 8019 квадратных метров, обустроены новые тротуары площадью 2029 квадратных метров, уложено около 3000 погонных метров бордюра. Также строители заменили люки наружных инженерных сетей, выполнили озеленение на площади 1426 метров квадратных.

- Этот ремонт ждали, потому что он был необходим, действительно, были проблемы с дорожным полотном. В неудовлетворительном состоянии находились канализационные люки, что представляло угрозу безопасности для участников дорожного движения, - отметил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дубов. - Мы обсуждали проект ремонта с жителями близлежащих домов, они просили увеличить паковочные карманы, и эти пожелания были учтены.

Также проектом капитального ремонта ул. Крайней учитывались потребности маломобильных категорий горожан, мам с колясками - все новые и существующие тротуары выполнены с понижением бордюра. Возле детского сада № 15 "Березка" установлен приподнятый пешеходный переход, позволяющий беспрепятственно перевозить коляски через дорогу.

- Когда сравниваешь "до" и "после" - душа радуется, все мы помним в каком состоянии была улица Крайняя последние годы. Есть мелкие замечания, которые подрядчик устраняет. В частности, устройство мест соединения нового бордюра к существующему ранее тротуару из плитки. Есть нарекания к некоторым решениям, но тем не менее все работы выполнены, сделаны комфортные переходы для пешеходов в одном уровне, - отметил председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

На ул. Крайней также установлены новые дорожные знаки и указатели, нанесена разметка, уложена тактильная плитка.

- На протяжении всего ремонта мы, как заказчики, тесно взаимодействовали с подрядчиком, выезжали на место по первому звонку, совместно принимали решения в сложных ситуациях. Так, например, были перенесены опоры освещения, которые мешали обустройству парковочного кармана. Мы контролировали ход выполнения работ, сроки и качество, - уточнила ведущий инженер по надзору за строительством МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Светлана Мантицкая.

В 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" кроме ул. Крайней был проведен капитальный ремонт пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской и капитальный ремонт ул. Зеленой в Березняках, ведется ремонт на участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы.