На Сахалине к открытию готовится Янтарный парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске завершаются работы по реализации первого этапа благоустройства нового общественного пространства. В парке появятся тропа развлечений, полоса препятствий, детская площадка и многое другое. Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Открытие парка запланировано в ноябре этого года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Так, к сегодняшнему дню жителей Долинска уже радует новая деревянная тропа к домику для лесного родника. Сам домик только начали обустраивать. Уже подготовлено основание для установки, ожидается поставка материала для сбора каркаса.

Завершается устройство волейбольно-теннисной, детской и воркаут площадок, а также тропы развлечений. Тут осталось уложить резиновое покрытие. Кроме того, наполовину выполнено устройство велопешеходной аллеи, которая займет примерно два километра. Она будет готова после укладки геотекстиля и стеклоткани. Также остается завершить устройство площадки под амфитеатр и сцену. Основание уже подготовлено, необходимо уложить тротуарную плитку и установить саму сцену.

Появятся в парке и павильоны в зоне фуд-корта. Объекты уже готовы, а устройство пункта проката-кафе выполнено на 75 процентов. В данный момент выполняется монтаж кровли и обшивка фасада, осталось выполнить работы по внутренней отделке. Кроме того, на территории парка будут стоять беседки для отдыхающих, на протяжении всей велопешеходной дорожки установят лавочки.

- В 2023 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" проведены два конкурса проектов благоустройства для городов Дальнего Востока. Спортивно-оздоровительное пространство "Янтарный парк" стало одним из победителей конкурса. Одержать победу удалось благодаря совместной работе специалистов муниципалитета с региональным центром компетенций по вопросам городской среды министерства ЖКХ, - рассказала руководитель центра компетенций Виктория Доля.

В 2024 году работы по благоустройству общественного пространства продолжатся. В июне 2023 года победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока одержал и II этап благоустройства Янтарного парка. Он предусматривает устройство лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием, открытие пункта проката спортивного инвентаря, установку парковых ворот, освещения и малых архитектурных форм, а также обустройство автомобильной стоянки.

- Старт этому нацпроекту дал президент Владимир Путин, и жители города, конечно, откликнулись вместе с администрацией. Благодаря финансированию за счет федерального бюджета в Долинске появится современное многофункциональное пространство. Жители и гости города смогут найти себе занятие по душе: пешие прогулки с детьми, отдых на природе или занятия спортом, - поделился председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

В 2023 году более 54 тысяч человек приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на Сахалине и Курилах, проводимом в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Самыми активными стали жители Анивского, Невельского и Смирныховского районов. На их территориях будет реализовано по два объекта.

Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. Начиная с 2019 года, в Сахалинской области новый облик получили около 130 общественных территорий.