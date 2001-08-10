Ученики Восточной гимназии в Южно-Сахалинске передадут маскировочную сеть бойцам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся и педагоги общеобразовательного учреждения уже больше года принимают участие в проекте «Сопричастность»: собирают и передают посылки и письма бойцам. Сейчас своими руками ученики плетут маскировочную сеть, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В создании изделия участвуют ребята из 5-11-х классов. Маскировочную сеть представители Восточной гимназии передадут в штаб общественной поддержки, откуда ее отправят в зону СВО.

- Детям важно не только рассказывать о подвиге наших ребят, которые находятся на специальной военной операции, но и давать возможность внести свой вклад в победу. Очень важно поддерживать наших бойцов, чтобы они как можно скорее вернулись домой с победой, - рассказал учитель истории и обществознания Восточной гимназии Иван Кузнецов.

- Мы принимаем активное участие в поддержке наших военных. Люди нашей страны и мы, подрастающее поколение, надеемся, гордимся и верим в то, что победа случится совсем скоро, - рассказала ученица гимназии Алина Ловягова.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске проект реализуется при содействии местного отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут неравнодушные горожане, общественные организации, трудовые коллективы. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.