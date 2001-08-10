На Сахалине сотрудники МЧС тренировались управлять беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения готовности и восстановления практических навыков специалистов, занятых в сфере беспилотных авиационных систем, сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области проводят серию учебно-тренировочных полетов. Мероприятие организованно совместно с участием представителей ООО "Беспилотные системы" из города Ижевска и проводится с 25 по 29 сентября на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На протяжении этого периода, специалисты используют беспилотный воздушный судно, которое объединяет в себе характеристики как самолетов, так и вертолетов. Конкретно, для выполнения задач был задействован конвертоплан БВС Supercam SX200H.

«Конвертоплан как и беспилотные воздушные суда самолетного типа состоящие на оснащении в Главного управления МЧС России по Сахалинской области позволяет выполнять задачи по поиску потерявшихся людей, объектов заинтересованности, воздушной разведки, а так же выполняет задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на территории островного региона. В отличии от БАС самолетного типа которым требуется большая площадь, как для взлета, так и для посадки, конвертоплан может взлетать вертикально, выполнить полётное задание, вернуться на точку старта и совершить посадку в том же месте. На данный момент, это единственный экземпляр на всей территории дальневосточного федерального округа.» - рассказал начальник группы по применению беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Сахалинской области Александр Дмитришин.

Главной целью учебных и тренировочных полетов является восстановление и закрепление практических навыков и знаний, полученных специалистами в ходе предыдущего обучения. Сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области имеют возможность активно применить свои профессиональные навыки и опыт в работе с беспилотным летательным аппаратом.