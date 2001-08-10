С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются различные виды работ на улично-дорожной сети. Сегодня дорожные службы продолжат работы по устранению дефектов на ул. Железнодорожной и ул. Инженерной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также выполняются плановые работы по уборке автомобильных дорог ручным и механизированным способом. Днем задействовано 56 единиц техники и 108 рабочих.

Продолжаются дорожные работы на кольцевом перекрестке ул. Ленина и Пуркаева. Ориентировочно они продлятся до конца сентября.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта уже действуют на следующих участках улиц областного центра:

- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне, здесь выделенная полоса обустроена для маршрутов: № 4, 5, 34, 14, 18;

- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне, выделенная полоса для маршрутов: № 7ч, 34, 28ч, 63, 20, 4, 1,189;

- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне - выделенная полоса для автобусов № 7пр, 34, 28пр, 2пр.

- пр. Победы на участке от ул. Чехова до пр. Мира по южной стороне, через который проходят городские автобусы № 10, 81, 12, 21, 250, 177.

Обращаем внимание, что полосы работают в тестовом режиме.

По информации Центра управления городской мобильностью, светофорные объекты Южно-Сахалинска функционируют в штатном режиме.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках дорог областного центра.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного.

Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. В настоящее время ведется подготовка к обустройству тротуаров и асфальтированию участка от ул. Физкультурной до ул. Садовой, его откроют для движения в начале октября. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют к началу ноября.

До 16 октября включительно частично ограничено движение на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. Ограничения на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 октября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев, ремонт тротуаров, замена асфальтового покрытия проезжей части. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.