Жители Сахалинской области могут пройти бесплатное обучение с дальнейшим трудоустройством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области могут бесплатно освоить новую профессию с дальнейшим трудоустройством или пройти повышение квалификации по действующим специальностям, которое в дальнейшем обеспечит профессиональную мобильность на рынке труда. В рамках Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография» обучение открывает широкий спектр возможностей для реализации своей карьеры или развития собственного бизнеса. В этом году выбор специальностей расширился, граждане могут получить профессиональные навыки по компетенциям: «Поварское дело», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет», «Машинист экскаватора» и другие. Занятия будут проходить в очном формате в учебных заведениях островного региона.

«Для жителей нашей области есть уникальная возможность бесплатно пройти обучение по выбранному направлению. На территории Сахалинской области проект реализуется с 2019 года, более 600 жителей успешно прошли курсы обучения и реализовали свою карьеру», - отметила региональный координатор Федерального проекта «Содействие занятости» Надежда Морозова.

Участниками проекта могут стать:

- Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

- Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

- Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;

- Молодежь в возрасте до 35 лет включительно;

- Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

- Ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);

- Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;

- Члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий);

Более подробно с категориями можно ознакомиться по ссылке.

Пройти программу обучения можно по следующим компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Закройщик», «Портной», «Парикмахер», «Кондитер», «Пекарь», «Повар», «Машинист экскаватора», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Графический дизайнер», «Социальная работа», «Веб-технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Сметное дело», «Бухгалтерский учет», «Делопроизводство», «Маркетинг» и «Государственные закупки: теория и практика».

По завершении обучения гражданам предстоит сдача демонстрационного экзамена, при успешной будет выдан сертификат о прохождении курса. Далее граждане будут трудоустроенные на предприятия Сахалинской области или смогут получить статус самозанятого, индивидуального предпринимателя.

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Там же представлен список компетенций, по которым будут пройти обучение. Дополнительные вопросы можно направить по адресу электронной почты: nad.v.mo[email protected] или по номеру телефона: 8 (4242) 311-416.