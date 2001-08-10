Жителей Поронайского района приглашают принять участие в соревнованиях по пешеходному туризму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Поронайского района приглашают на семейный спортивный конкурс по пешеходному туризму «Спорт, мама, папа и я – неразлучная семья»

В конкурсе принимают участие школьники и их родители. Количество команд от учреждения не ограничено. Состав команды: 3 человека (папа, мама, 1 ребёнок в возрасте до 14 лет включительно).

Все участники должны иметь полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и справку о допуске врача на участие в соревнованиях.

Этапы конкурса:

- переправа по бревну;

- подъем по перилам;

- спуск по перилам;

- параллельная переправа;

- навесная переправа;

- маятник.

Условия участия.

Команды, прибывшие на соревнования, сдают в мандатную комиссию следующие документы:

- заявку стандартной формы, оформленную по правилам допуска к соревнованиям, заверенную врачом;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника.

Подтверждение об участии в соревнованиях присылать на электронный адрес: [email protected] или сообщать по телефону 4-11-99, 4-12-00 в Департамент ОКиС до 2 октября.

Соревнования пройдут районе бывшей станции «Орбита» 7 октября. Прибытие команд к месту проведения конкурса в 10:00 часов. Отъезд участников от Департамента ОКиС (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76) в 09:30 часов.