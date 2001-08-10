В Поронайском районе с юбилеем поздравили долгожителя Александра Фотина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

80-летний юбилей отметил житель села Восток Александр Савельевич Фотин. Поздравить долгожителя и подарить памятные подарки приехали руководители Поронайского района.

Александр Савельевич Фотин родился в деревне Антоново Ордынского района Новосибирской области. По профессии Александр Савельевич морской радиомеханик. В 1964 году приехал служить на Сахалин. После службы решил остаться на сверхсрочной службе в должности мичмана. За это время служил на Курилах, мыс Крильон, в Корсакове.

В село Восток переехал с семьей в 1981 году. Работал электриком на котельной в пгт Вахрушев. В 2015 году вышел на заслуженный отдых. За время трудовой деятельности неоднократно был награжден орденами и медалями за добросовестный труд.