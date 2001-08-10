В Южно-Сахалинске активно продолжается работа по укреплению здоровья работников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В инженерно-строительной компании "СМНМ-Вико" прошло ознакомительное совещание с руководителями о внедрении корпоративной программы "Укрепление здоровья работников". Встреча была организована в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта "Демография", в ней было задействовано больше 30 представителей компании, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заведующая отделом реализации корпоративных программ укрепления здоровья Центра общественного здоровья Ольга Воронина рассказала присутствующим о позитивных изменениях, которые наблюдаются среди участников проекта. Врачи и психологи регулярно организовывают внутри коллектива акции и мастер-классы, пропагандируя здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.
В этом году корпоративные программы были внедрены на 56 предприятиях Сахалинской области, из них 10 - в Южно-Сахалинске. Общее направление задаёт коллектив, заполняя анкету. Среди пяти модельных программ можно выбрать любую: "Здоровое питание и рабочее место", "Повышение физической активности", "Профилактика потребления табака", "Сохранения психологического здоровья и благополучия, "Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями".
- У нас есть практика реализации нескольких модельных программ внутри одного коллектива, но начинать мы рекомендуем всегда с чего-то одного. Все мероприятия организовываются в течение рабочего времени и руководителю нужно правильно оценить временные затраты на их проведение. Сегодня мы только знакомим сотрудников с нашей работой, рассказываем обо всех преимуществах. В "СМНМ-Вико" трудятся больше 2000 человек, это большая аудитория и большая ответственность. Но у нас уже есть опыт такой работы, поэтому мы с радостью возьмёмся за планирование мероприятий, - рассказала заведующий отделом корпоративных программ Ольга Воронина.
Помимо совещания, в актовом зале компании развернулась медицинская площадка, куда были приглашены все желающие, чтобы пройти скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболевай. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики измерили сотрудникам глазное и артериальное давление, определили уровень сахара и холестерина в крови. Все курящие смогли узнать уровень концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе на смокелайзере.
Комплексный подход к укреплению здоровья работников предполагает не только проведение профилактических акций, но также и ежегодные медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Привить сотрудников от гриппа можно на рабочем месте. Для этого необходимо подать заявку в поликлинику, а работодатели Южно-Сахалинска могут обратиться в городскую администрацию по телефону 312-710. Медицинские сотрудники организуют выезд на предприятие в рамках сформированного графика.
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