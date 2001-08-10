На Камчатке грибник спасся от медведя на дереве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Вилючинске грибник спасся от медведя, забравшись на дерево. Любитель дикой природы отправился в лес за лисичками и в районе протоки реки на 8-м километре встретил косолапого, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на сообщество "Вилючинск Live".

Беды удалось избежать. Пока "хозяин тайги" бродил рядом, грибник принял решение отсидеться на дереве. Это его и спасло.

Как пояснили корреспонденту ТК "41 Регион" в Службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края, главное при встрече с медведем - не провоцировать его на нападение.

"Перед наступлением холодов медведи активно нагуливают жир и сейчас они как раз обитают там, где растет кедровый стланик. Орехи очень питательные, поэтому животные на них налегают. Также подъедают шиповник и бруснику. Лучше пока избегать территорий, где они растут, чтобы свести встречу с медведем к минимуму. Если все-таки случилось так, что вы заметили медведя, лучше постараться тихонько уйти. Главное - не бежать. Медведи подслеповатые, могут вас и не заметить. Но если побежать, есть вероятность, что у них сработает охотничий инстинкт. Поэтому лучше не искушать судьбу", - объяснил директор Службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края Виктор Фуряев.