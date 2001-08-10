Пассажиры городских автобусов Южно-Сахалинска поддерживают новые выделенные полосы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пассажиры общественного транспорта Южно-Сахалинска уже оценили преимущество новых выделенных полос для автобусов. Передвигаться стало быстрее и удобнее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Новые выделенные полосы в тестовом режиме заработали на участках улиц Ленина, Сахалинской и Горького, проспекте Победы. Через них проходит почти 20 маршрутов общественного транспорта и школьные автобусы.
В числе наиболее популярных городских автобусов - маршрут № 34. Он проезжает сразу по нескольким участкам новых выделенных полос. Ежедневно на данном маршруте работает 14 единиц техники, которые совершают 130 рейсов - именно столько раз автобусы проезжают по специальным полосам. Только маршрутом № 34 ежедневно пользуются более 4700 пассажиров. Удобство выделенных полос подчеркивают многие горожане, предпочитающие общественный транспорт.
- Вообще замечательно, мы только за "выделенки", гораздо быстрее проезжает автобус. Я езжу с Холмского шоссе, если раньше мы стояли в пробках, то сейчас стало хорошо, - поделилась южносахалинка Ирина Слепец.
- Конечно, это удобно. Особенно на Сахалинской, с полшестого и до полседьмого - в час пик, когда дорога загружена, автобусам проезжать намного легче. Сокращается время в пути чтобы добираться до определенной точки, - отметила горожанка Марина Манько.
- Не все наши водители уступают общественному транспорту, если автобус большой ему приходится маневрировать на дороге. А тут на выделенной полосе у автобусов преимущество - и это хорошо, - уточнила пассажирка Людмила Наливкина.
- Выделенные полосы - это оправдано, автобусы перевозят больше людей, чем личные автомобили, поэтому это удобно. Лично я вижу преимущества общественного транспорта, - рассказала Светлана Таушева.
Уточним, что все изменения в схеме организации дорожного движения с введением выделенных полос согласованы с Госавтоинспекцией. Как уточняют в областном Управлении ГИБДД, положением действующего федерального законодательства предусмотрено развитие транспорта общественного пользования. Эта работа осуществляется на территории Южно-Сахалинска с 2021 года. В текущем году новые выделенные полосы реализованы по временной схеме.
- Поступившие проекты организации дорожного движения в адрес Госавтоинспекции были рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных документов по стандартизации. В предложенные схемы были внесены соответствующие корректировки, после чего они были согласованы, - рассказал старший государственный инспектор Управления ГИБДД по Сахалинской области, капитан полиции Дмитрий Шошин. - Обустройство и введение в эксплуатацию полос для движения общественного транспорта находится на постоянном контроле Госавтоинспекции. В случае выявления нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при организации выделенных полос (неверно нанесенная разметка, отсутствие специальных знаков и пр.) Госавтоинспекцией будут приниматься меры надзорного реагирования.
Обращаем внимание, что согласно ПДД (пункт 18.2) по выделенным полосам разрешается движение маршрутных и школьных автобусов, движение и, тем более, парковка на данных полосах для другого автотранспорта, - запрещены. Согласно действующему кодексу об административных правонарушениях за выезд, движение или остановку личных автомобилей в зоне общественного транспорта предусматривается административное наказание от 1500 до 2000 рублей, в зависимости от правонарушения. Управлением ГИБДД запланирован ряд профилактических мероприятий с автовладельцами, правонарушители будут привлекаться к ответственности.
Напомним, разметка для выделенных полос общественного транспорта уже действует на следующих участках улиц областного центра:
- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне, здесь выделенная полоса обустроена для маршрутов: № 4, 5, 34, 14, 18;
- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне, маршруты № 7ч, 34, 28ч, 63, 20, 4, 1,189;
- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне, маршруты № 7пр, 34, 28пр, 2пр.
- пр. Победы (участок от ул. Чехова до пр. Мира), южная сторона, маршруты № 10, 81, 12, 21, 250, 177.
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