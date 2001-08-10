"Единая Россия" проведет зимний спортивный марафон "Сила России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С июня по август «Единая Россия» провела свыше 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тысячах площадок при участии более тысячи НКО.
«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовались популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 9 тысяч человек», - рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
По её словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.
«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к «Силе России» в её маститых и титулованных проявлениях», - отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.
Мероприятия прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтёрска выехали на тренировки в Московскую область.
Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, и в Шахтёрске состоятся мастер-классы по биатлону, хоккею.
«Мы получили множество просьб не закрывать сайт «Силы России», использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон «Сила России». Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», - сообщила Ольга Занко.
«Всероссийский спортивный марафон «Сила России» стал ярким событием в регионе в 2023 году. Сотни людей имели возможность приобщиться к спорту, открыть для себя его новые, а иногда и неожиданные грани. Особенно запоминающимися были мастер-классы с президентами федераций Сахалинской области и с действующими спортсменами региона по "Бодибилдингу и фитнесу", "Рукопашному бою", "Грэпплингу" и "Тайскому боксу". Считаю, что мероприятия подобного формата обязательно необходимо реализовывать и в дальнейшем. Сахалинцам была предоставлена возможность пообщаться с ведущими тренерами и действующими чемпионами! В свою очередь и спортсмены имели возможность пообщаться на объединённых площадках, найти новые точки соприкосновения обсудить общие перспективы развития. Благодарю всех, кто поддержал марафон и позволил ему состояться в Сахалинской области!», - отметил председатель совета сторонников Партии Сергей Шаров.
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