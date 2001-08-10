В Южно-Сахалинске прошел бариатрический марафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серию мастер-классов по бариатрической хирургии в Южно-Сахалинске провел один из ведущих профильных специалистов страны, президент российского общества бариатрических хирургов Александр Неймарк. Потребность в проведении таких операций очень высокая, связана с большим количеством пациентов с ожирением, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Бариатрическая хирургия - относительно новое направление в медицине. Ее развитие связано с ростом ожирения и сопутствующих патологий у людей во всем мире. Александр Неймарк - один из ведущих специалистов по этому профилю, занимается проведением бариатрических операций больше 15 лет. В Южно-Сахалинске профессор провел несколько дней, за это время провел 5 оперативных вмешательств. На Сахалине подобные операции начали проводить несколько лет назад открытым способом. В последнее время островные врачи расширили спектр технологий, в том числе были внедрены лапароскопические бариатрические методы. Приезд специалиста такого высокого уровня – это возможность глубже узнать о новых технологиях, отработать практические моменты

- За последние 20 лет количество пациентов с ожирением увеличилось двукратно. Консервативные методы лечения, особенно со второй-третьей степенью ожирения, малоэффективны. Лишний вес – это не просто косметический дефект, вместе с ним возникают сопутствующие заболевания – сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии. Современные бариатрические операции высокотехнологичны, малотравматичны. В зависимости от состояния пациента могут выполняться различными способами, эти нюансы мы обсуждаем во время мастер-классов, - рассказал профессор Александр Неймарк.

Во время проведения бариатрической операции у пациента меняется анатомия желудочно-кишечного тракта. С помощью специальных инструментов врачи уменьшают объемы желудка, после этого человек сокращает потребление пищи, теряет вес, а вместе с ним и некоторые заболевания.

- Первая пациентка, которой сегодня провели операцию, через несколько часов уже встала на ноги, проявляет активность. Лапароскопические методы при всей своей эффективности отличаются малотравматичностью. Мы ждали приезда профессора, для нас это возможность научиться новому, усовершенствовать технику операций, - уточнил заведующий хиругическим отделением городской больницы имени Анкудинова, главный хирург Сахалинской области Глеб Бандуристов.

Один из первый пациентов городской больницы, которому была выполнена такая операция – Семен Корулько. Два года назад ему было 26 лет, проблема с которой он обратился к врачам, была не только эстетической.

- За два года после операции жизнь кардинально изменилась. Движения, нагрузки, выносливость – все стало по-другому. Потеря веса составила около 50 кг. Я до и после – два разных человека, по ощущениям, образу жизни, - поделился молодой человек.

Проведение бариатрических операций при наличии медицинских показаний проводится бесплатно по полису ОМС. В этом году в городской больнице имени Анкудинова выполнено больше 20 оперативных вмешательств. Постепенно их количество увеличивается, к внедрению таких операций готовятся и в областной клинической больнице.