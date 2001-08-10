Более 1200 дворов отремонтировали на Сахалине и Курилах с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самый масштабный объем работ проведен в Южно-Сахалинске. Работы, запланированные на этот год, выполнены на 90 процентов. В областном центре уже преобразились 548 дворов из 605 планируемых, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Во дворе на Пушкина, 152 был проведен ремонт территории в рамках предоставления субсидии управляющим компаниям. Двор заасфальтирован большими картами, кроме того были охвачены соседние территории. В общей сложности четыре дома. Также по просьбе жителей заасфальтировали дорожку между домами.

– Огромная благодарность за то, что заасфальтировали наш двор. До ремонта тут была грязь, особенно после дождей. Гулять с коляской было невозможно. Сейчас все изменилось – могу и с коляской выйти, и старший ребенок может на самокате покататься. Очень удобно и чисто, – поделилась южносахалинка Кристина Пилюгова.

Доволен благоустройством и Василий Ходаков, который проживает в доме 152 на улице Пушкина почти 30 лет.

- После ремонта прошло несколько недель – результат отличный. После дождя вода уходит, так как сделан специальный уклон, грязи нет, даже асфальт до сих пор как новый. Спасибо, сделано отлично, – рассказал Василий Ходаков.

В администрации Южно-Сахалинска подчеркнули, что количество дворов, охваченных ремонтом, ежегодно растет. Так, в 2021 году преобразилось более 300 территорий, в 2022 году – более 463.

Отметим, придомовые территории приводят в порядок во всех районах Сахалинской области. В рамках региональной программы капитального ремонта отремонтировано 33 двора из 56 запланированных. По федеральной программе «1000 дворов» ремонт выполнен на 17 территориях, до конца года преобразят 41. А план по ямочному ремонту, который ведется по проекту губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение», уже перевыполнили, преобразив 1227 дворов из запланированных 1200 в начале года.

Контролируют ход благоустройства дворов не только профильные специалисты, но и активные жители. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую, озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.