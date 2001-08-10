Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями ассоциации ЗАТО атомной промышленности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегацию интересовал опыт применения современных технологий властей Южно-Сахалинска в муниципальном управлении, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В составе - мэры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) атомной промышленности. В ассоциацию входят 10 городов России. Главы восьми из них с рабочим визитом сейчас находятся в Южно-Сахалинске.

- Мы представляем закрытые города атомной промышленности. Сахалин - это остров. Он тоже по-своему закрытый. Нужно удержать и привлечь ценных специалистов, есть сложности со строительством в силу обособленности. В этом мы похожи. Нам есть, что обсудить, чтобы затем, опираясь на опыт друг друга, создавать достойные условия для жизни людей в своих городах, - рассказал исполнительный директор ассоциации ЗАТО атомной промышленности Алексей Коновалов.

Администрация Южно-Сахалинска подготовила для гостей несколько презентаций. Продемонстрировала систему управления муниципалитетом, основанную на концепции цифровой трансформации. Кроме этого, делегатам рассказали о создании объектов инфраструктуры с применением механизмов концессии.

- У наших гостей уже была возможность познакомиться с Южно-Сахалинском. Они отметили работу, которую мы проводим вместе с областными властями. В состав делегации вошли люди с большим опытом в атомной промышленности, в управлении муниципалитетом. Их интересовали самые разные вопросы развития городской среды, - сказал мэр Сергей Надсадин.

Визит в Сахалинскую область участников ассоциации ЗАТО атомной промышленности продлится неделю. Они планируют посетить и другие муниципалитеты.