Центр единоборств на Сахалине готовят к открытию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Руководители спортшкол, тренеры и спортсмены провели рабочую встречу в Центре единоборств Южно-Сахалинска, который готовится к открытию. Осмотр нового объекта организовал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, чтобы спортивная общественность смогла оценить новое место и внести свои предложения перед вводом в эксплуатацию.
- Центр единоборств распахнет свои двери через пару недель. Здесь уже разместили все необходимое оборудование, расстелили паркет, развесили боксерские груши, установили ринги и многое другое. Прежде чем мы торжественно откроем новое место для занятий, важно показать его людям, которые будут здесь развивать сахалинский спорт. Все их пожелания, предложения и замечания мы учтем и запустим в работу, ведь наша задача создать комфортный, современный и эффективный центр. Задачу привлечь к приемке важного объекта тех, кто будет в нем непосредственно работать и тренироваться, поставил губернатор Валерий Лимаренко. Их обратная связь поможет сделать работу центра единоборств лучше уже с первых дней, - отметил глава спортивного ведомства.
На трех этажах здания расположились раздевалки, тренажерные залы, душевые, комнаты сухого пара, медицинские кабинеты и другие помещения, необходимые для качественных тренировок, восстановления и реабилитации спортсменов. Мощности объекта позволят обеспечить занятия сразу по шести видам единоборств: самбо, дзюдо, карате, бокс, кикбоксинг и фехтование.
- Восточные и спортивные единоборства приносят Сахалинской области большое количество медалей с международных и всероссийских соревнований и, чтобы не сдавать позиции, а только укреплять свою репутацию, нам был необходим новый современный объект. Замечательно, что в новом центре единоборств созданы все условия для того, чтобы наши спортсмены повышали качество тренировок и улучшали свои результаты, - рассказал президент островной федерации каратэ, директор спортшколы восточных видов единоборств Леонид Ким.
Центр единоборств станет местом для занятий не только спортсменов, но и будет доступен всем желающим для дополнительных тренировок. В сутки он сможет принимать более 400 человек. Старт его строительству в 2019 году дал губернатор Валерий Лимаренко. Предварительная дата открытия объекта 14 октября.
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