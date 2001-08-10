Южносахалинцев приглашают принять участие в медиаобразовательном блог-туре "В гостях у носителей языка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Молодежный языковой блог-тур организует Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Мероприятие состоится в октябре в Республике Коми, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Медиаобразовательный блог-тур "В гостях у носителей языка" как проект реализуется с 2021 года. Мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России в молодежной среде.
В блог-туре могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие блоги или соцсети на родных языках. Для этого им необходимо подать заявку до 30 сентября. Все условия можно найти на официальной странице проекта.
Победители конкурсного отбора будут определены к 1 октября. Они получат возможность войти в команду языковых активистов, которая отправится в блог-тур в Республику Коми.
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