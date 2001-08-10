Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной регион принял гостей из китайской провинции Хэйлунцзян. Делегация познакомилась с популярными маршрутами Сахалина и Курил, местными брендами, инвестиционными проектами. Одной из первых стала встреча с региональными туроператорами, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Представители наших компаний рассказали о популярных экскурсиях, новых тенденциях. Ведь индустрия гостеприимства на островах развивается с каждым годом. Мы же, в свою очередь, познакомились с их организаторами. Планируем и дальше наращивать взаимные туристические потоки. Способствовать этому в том числе будет прямой рейс Харбин-Южно-Сахалинск, сейчас он осуществляет перелёты два раза в неделю по вторникам и пятницам, – отметил заместитель министра экономического развития Алексей Бутуханов.
Экскурсия по красотам островов продолжилась на «Горном воздухе». Гостям показали канатную дорогу и долину туристов. Представители делегации отметили, что весомый поток китайских туристов ожидается именно в зимний период, и горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой – большое преимущество Сахалина.
Знакомство с местными брендами прошло в стенах регионального Центра поддержки экспорта. Он работает в структуре центра «Мой бизнес» и помогает островным предпринимателям выходить на внешние рынки. На встрече свою продукцию китайской стороне представили производители кондитерских изделий и напитка из клоповки.
– Участники делегации предложили составить список сахалинских товаров, которые мы могли бы экспортировать в Китай. На базе Департамента коммерции провинции Хэйлунцзян уже создана такая электронная платформа с российскими продуктами. Во-вторых, мы попросили от китайской стороны конкретные предприятия, которые готовы импортировать нашу продукцию, обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия, – рассказала и. о. руководителя регионального Центра поддержки экспорта Мария Яровенко.
Ещё одна встреча состоялась в здании Правительства области с участием ключевых ведомств: министерств по рыболовству, сельского хозяйства и торговли, инвестиционной политики, туризма и экономического развития. Гостям рассказали о пригодных для земледелия территориях, способах ведения сельского хозяйства. Одно из предложений – поставлять в Китай цветы, презентовали также местные бренды минеральной воды и мороженого. А бизнесу из Поднебесной предложили вкладывать средства в нефтегазовую отрасль, оказывать добывающим компаниям Сахалина сервисные услуги, а также создавать новые производства на островах.
Развитие торгово-экономических отношений с соседними странами – одна из важных задач Правительства Сахалинский области. Это работа организована в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который инициировал президент страны Владимир Путин.
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