Жители Сахалина могут обменять мелочь на новые купюры и коллекционные монеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ на Сахалине начал прием монет от населения в рамках проводимой Банком России акции «Монетная неделя». В обмен на мелочь жители области смогут получить новые 100-рублевые купюры и коллекционную монету номиналом 25 рублей «За самоотверженный труд медицинских работников».

«В денежном обращении на Сахалине есть недостаток монет низкого номинала, которые всё ещё необходимы торговым предприятиям. Организованная регулятором акция будет стимулировать жителей области обменять мелочь на памятные монеты и новые купюры», - отметила Ольга Шашкина, управляющий ВТБ в Сахалинской области.

Обменять монеты можно до 8 октября в офисе ВТБ по адресу ул. Ленина, 234. Комиссия при сдаче монет не взимается. Офис банка принимают любые монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Обменять мелочь на другие наличные деньги может не только клиент ВТБ, но и любой желающий. При себе нужно иметь паспорт. Обмен на коллекционные монеты доступен, пока они имеются в наличии.