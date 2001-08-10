Сахалинцы и курильчане приобрели 917 тонн свежевыловленной рыбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Красная путина в Сахалинской области подходит к концу, а в рамках программы “Доступная Рыба” продолжается реализация свежей сезонной рыбы по сниженным ценам. Сегодня это камбала, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве рыболовства.
По состоянию на 25 сентября в 2.3 раза больше рыбы, по сниженным ценам, реализовали жителям Сахалинской области в 2023 году в сравнении с результатами 2022 года.
Сахалинцы и курильчане приобрели 917 тонн свежевыловленной рыбы - это на 127 % больше, чем в аналогичный период предыдущего 2022 года. Более 85 тонн даров моря передали людям бесплатно. Круглогодичную торговлю свежей рыбой по ценам, в два-три раза ниже рыночных, организовали во всех районах островного региона по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта Защита.Забота.Уважение.
Рыба попадает на прилавки напрямую от рыбопромышленников. Исключаются затраты на переработку и заморозку. Муниципалитеты предоставляют бесплатные торговые места и помогают доставлять рыбу в отдаленные населенные пункты. Такой комплекс мер позволяет сдерживать цены.
В этом году стоимость горбуши составляла от 60 до 100 руб/кг, камбалы - от 56 до 100 руб/кг, трески - от 90 до 126 руб/кг, минтая - от 58 до 90 руб/кг.
Кроме значительного роста объемов реализации, расширился и ассортимент рыбной продукции - с 12 до 16 наименований. Существенно увеличилось также количество предприятий, принявших участие в программе: с 44 - в 2022 г., до 70 - в 2023 г.
- Губернатор поставил перед нами задачу - увеличить частоту и объемы продаж в два раза. Мы идем к выполнению задачи. Предприятия, рыбаки, муниципалитеты, а также предприниматели осуществляющие торговлю активно взаимодействуют для организации слаженного и удобного для жителей процесса реализации доступной рыбы, - рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. - Несмотря на то, что путина тихоокеанских лососей подходит к концу, на полке поступает и будет поступать свежевыловленная рыба, например, сегодня в Южно-Сахалинске можно приобрести свежую камбалу.
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