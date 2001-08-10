Потребителей газа в Южно-Сахалинске информируют о необходимости перезаключить договоры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в законе. Согласно нововведениям осуществлять техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут только организации, имеющие статус газораспределительных, то есть непосредственно осуществляющие транспортировку газа по газораспределительным сетям. В Южно-Сахалинске это "Газпром газораспределение Дальний Восток", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Договоры, заключенные до 1 сентября, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.
До 31 декабря собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных домовладений необходимо заключить/перезаключить договор с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме (приказ от 29.05.2023 №338/пр).
Отметим, что подать заявку на перезаключение можно лично в едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, д. 39. В будние дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45
Для перезаключения договора необходимо при себе иметь документы (копии):
- копии документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства и земельный участок;
- копия паспорта (1 стр. и прописка, при наличии долевой собственности - всех
собственников);
- копии паспортов на всё газоиспользующее оборудование (котел, плита, прибор учета газа, сигнализатор загазованности, ГРПШ и прочее);
- копия исполнительной документации (при наличии);
- копия проектной документации (при наличии);
- акт о проведении ТО за последний год.
Консультации по телефонам: 8-800-700-44-99, (4242) 49-63-32, 49-63-33.
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