Потребителей газа в Южно-Сахалинске информируют о необходимости перезаключить договоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения в законе. Согласно нововведениям осуществлять техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут только организации, имеющие статус газораспределительных, то есть непосредственно осуществляющие транспортировку газа по газораспределительным сетям. В Южно-Сахалинске это "Газпром газораспределение Дальний Восток", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Договоры, заключенные до 1 сентября, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

До 31 декабря собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных домовладений необходимо заключить/перезаключить договор с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме (приказ от 29.05.2023 №338/пр).

Отметим, что подать заявку на перезаключение можно лично в едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, д. 39. В будние дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45

Для перезаключения договора необходимо при себе иметь документы (копии):

- копии документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства и земельный участок;

- копия паспорта (1 стр. и прописка, при наличии долевой собственности - всех

собственников);

- копии паспортов на всё газоиспользующее оборудование (котел, плита, прибор учета газа, сигнализатор загазованности, ГРПШ и прочее);

- копия исполнительной документации (при наличии);

- копия проектной документации (при наличии);

- акт о проведении ТО за последний год.

Консультации по телефонам: 8-800-700-44-99, (4242) 49-63-32, 49-63-33.