Южно-сахалинские водители автобусов оценили преимущества новых выделенных полос

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в тестовом режиме начали действовать выделенные полосы для общественного транспорта. Новая разметка уже появилась на улицах Ленина, Сахалинской и Горького, ведется установка соответствующих дорожных знаков. Всего в этом году будут обустроены 6 км выделенных полос для городских автобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обустройство выделенных полос для маршрутных транспортных средств продиктовано федеральным законодательством. Приоритет для городских автобусов - это общероссийская тенденция, которая реализуется в Южно-Сахалинске в рамках реформы общественного транспорта.

- Сегодня я работаю на 117 маршруте, ехал из Новотроицкого и участок ул. Ленина в северном направлении преодолел без задержек и по расписанию. Естественно для общественного транспорта "выделенки" очень сильно помогают. Многие начинают пересаживаться на автобусы, потому что с нами реально быстрее, - поделился водитель АО "Транспортная компания" Михаил Шелипов.

Напомним, разметка для выделенных полос общественного транспорта уже действует на следующих участках улиц областного центра:

- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне, здесь выделенная полоса обустроена для маршрутов: № 4, 5, 34, 14, 18;

- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне, выделенная полоса для маршрутов: № 7ч, 34, 28ч, 63, 20, 4, 1,189;

- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне - выделенная полоса для автобусов № 7пр, 34, 28пр, 2пр.

Сегодня ведутся работы по обустройству выделенной полосы по южной стороне пр. Победы на участке от ул. Чехова до пр. Мира, через который проходят городские автобусы № 10, 81, 12, 21, 250, 177.

- На сегодняшний день обустроено уже три новых полосы, которые работают в тестовом режиме, нанесена временная разметка оранжевого цвета. В дальнейшем будет проведен анализ и принято решение о том, чтобы оставить полосы на постоянной основе, либо переместить их в другое место, - рассказал и.о. директора МКУ "Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска" Михаил Базанов. - Мы видим, что проблемы при эксплуатации полос для автобусов связаны прежде всего с нарушением ПДД другими участниками, которые продолжают парковаться на полосах под запрещающими знаками.

Центр управления городской мобильностью (ЦУГМ) Южно-Сахалинска ежедневно ведет мониторинг дорожной обстановки на участках с выделенными полосами. Эксперты отмечают, что на некоторых улицах заторы вызваны с проведением дорожных работ: в связи с ремонтом поток автомобилей перераспределился на другие улицы.

Дорожный трафик исследовался специалистами и ранее для того, чтобы иметь данные для сравнения и объективной оценки ситуации "до" и "после". Традиционные пробки в часы-пик существовали до введения выделенных полос, сейчас специалисты продолжают мониторинг. Реально оценить преимущества или недостатки полос для маршрутного транспорта возможно будет по завершению ремонтных работ, когда движение в городе войдет в обычный режим, а водители привыкнут к нововведениям и перестанут нарушать ПДД.

Например, на ул. Горького на участке от пл. Победы до пл. Славы теперь крайняя правая полоса по восточной стороне улицы предназначена для движения автобусов. Ранее она всегда была запаркована личными автомобилями вопреки запрещающим знакам. Это можно отследить по данным Яндекс-панорам прошлых лет, когда водители нелегальной парковкой отбирали полосу сами у себя. В ЦГУМ также имеется много данных, подтверждающих данные случаи. Сейчас на некоторых участках выделенных полос по-прежнему паркуются водители, нарушая ПДД, но уже создавая помеху для городских автобусов, которые вынуждены перестраиваться в общую полосу, создаются заторы. Решение этого вопроса будет отработано совместно с ГИБДД.

На ул. Сахалинской на участке от ул. Амурской до ул. Дзержинского эксперты фиксировали такую же картину: крайнюю правую полосу по южной стороне водители использовали для нелегальной парковки, забирая ее у других участников движения. По южной стороне пр. Победы на участке от ул. Чехова до пр. Мира, где в ближайшие дни завершится обустройство выделенной полосы, также постоянно фиксировались случаи неправильной парковки.

В рамках действия тестового режима выделенных полос на основании данных мониторинга ЦУГМ будет проводить мероприятия по улучшению дорожной обстановки на улицах с новой разметкой. Специалисты рассматривают установку запрещающих знаков и дополнительные средства организации дорожного движения, улучшающие пропускную способность.

Обращаем внимание, что новая схема организации дорожного движения с выделенными согласована с ГИБДД. Согласно ПДД (пункт 18.2) по выделенным полосам разрешается движение маршрутных и школьных автобусов. При этом движение и остановка автомобилей на полосе для маршрутных транспортных средств запрещены. В том случае, если машина мешает проезду, штраф за парковку на "выделенке" составит 2000 рублей.

Стоит отметить, что на участках проезжей части, где выделенные полосы граничат с официальными паковочными карманами или на перекрестках, нанесена прерывистая линия разметки, позволяющая водителям перестроиться на выделенную полосу, и совершить маневр, не нарушая правил. Бороться с нерадивыми водителями, игнорирующими нововведения, намерены с помощью штрафов и других мер. Так, на ул. Горького были эвакуированы несколько автомобилей, припарковавшихся на выделенной полосе. Такие рейды будут продолжены.

По завершению ремонтных работ выделенные полосы появятся также на еще двух улицах:

- ул. Пуркаева (участок от ул. Ленина до ул. Комсомольской) по северной стороне;

- ул. Ленина (участок от ул. К. Маркса до пр. Победы) по западной стороне.

Напомним, ранее постоянные выделенные полосы появились на ул. Сахалинской (от Холмского шоссе до ж\д переезда), на Холмском шоссе, на ул. Ленина на участке от ул. Пуркаева до ул. Емельянова, которые со временем показали свою эффективность.

Завершить формирование новых тестовых выделенных полос планируют к концу октября.