Сахалин и Курилы входят в отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отопительный сезон уже стартовал в Охинском районе. До 1 октября к нему присоединятся Ногликский район и городские округа центральной части острова. С начала октября тепло начнет поступать в дома жителей Южно-Сахалинска. Завершится подключение традиционно в Невельском и Холмском районах, а также на Курильских островах - с 10 по 15 октября, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Внутридомовые системы заполняются не одномоментно, а постепенно. Традиционно первыми получают тепло социальные учреждения: детские сады, школы, поликлиники и больницы.
- К сегодняшнему дню процент готовности объектов коммунальной инфраструктуры Сахалинской области составляет 97 процентов. Риски или факторы, влияющие на ремонтную компанию в рамках подготовки региона к отопительному периоду 2023-2024 годов, отсутствуют. Сейчас завершаются ремонтные работы на теплосетях в Зональном Тымовского района, Южно-Сахалинске, Смирныховском и Ногликском районах, - рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Гапова.
До 1 октября в регионе будет полностью сформирован нормативный запас угля. Особое внимание уделено завозу твердого топлива на Курилы - острова уже обеспечены углем в размере годового запаса.
В предстоящем отопительном сезоне будут запущены в эксплуатацию новые газовые котельные № 15 в селе Зональном Тымовского района и "Южная" в областном центре. В начале октября после подачи газа в сети муниципальных образований начнут свою работу котельные в Макарове и Александровске-Сахалинском.
Весной этого года были запущены новые объекты газовой коммунальной инфраструктуры в селе Кировском Тымовского района и в Корсакове. Всего на территории островного региона на голубом топливе работает 41 котельная.
В 2023 году в рамках региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" для своевременного и качественного начала отопительного сезона в островном регионе заменили 8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения.
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