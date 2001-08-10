Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2023
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14:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На космодроме Восточный началась сборка блоков "Ангары-НЖ"

На космодроме Восточный началась сборка блоков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На техническом комплексе космодрома Восточный началась сборка блоков "Ангары-НЖ" в "пакет". Стыковка ракетных модулей осуществляется на стенде револьверного типа, специально смонтированном для работ с такими ракетами, сообщает "Роскосмос", пишет ИА "Порт Амур".

Собирают макет первой летной ракеты специалисты филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" совместно с ГКНПЦ имени Хруничева. После завершения комплексных испытаний на техническом комплексе, макет будет вывезен на стартовый комплекс "Ангара".

Далее, согласно графику проведения работ, начнутся совместные проверки изделия и систем стартового комплекса.

 

Фото: t.me/ruscosmodrom

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