В Южно-Сахалинске на ул. Ленина завершаются работы по обустройству основной части ливневого коллектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт одной из главных городских магистралей — улицы Ленина на участке от пр. Победы до ул. К. Маркса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», мероприятия по привидению объекта к нормативному состоянию проходят комплексно. Выполняется обустройство ливневого коллектора, благоустройство пешеходной зоны, которое предусматривает замену тротуарной плитки и бордюров с обеих сторон улицы, а также озеленение. Кроме того, в рамках проекта на ул. Ленина запланирована установка новых остановочных павильонов и замена светофоров.

В настоящее время завершаются мероприятия по обустройству основной части ливневого коллектора в границах от пр. Победы до ул. Поповича. На этой неделе специалисты подрядной организации приступят к замене дождеприемников и укладке к ним трубопровода от центрального коллектора. Работы проводятся небольшими сегментами.

Во время замены дождеприемников движение на участке по ул. Ленина так же будет организовано по полосам. После завершения данных работ, ориентировочно в первых числах октября, подрядная организация приступит к асфальтированию. Проезжая часть уже подготовлена: выполнено фрезерование дорожного полотна.

Работы ведутся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автовладельцев. Срок окончания по контракту — 1 февраля 2024 года. При этом сдать объект планируется раньше обозначенной даты - в декабре.