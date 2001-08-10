Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года бесплатные профилактические осмотры прошли уже почти 180 тысяч горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главная задача диспансеризации - снижение рисков развития хронических заболеваний и принятия мер по их предотвращению.
Как отмечают медики, многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Вместе с тем, сердечно-сосудистые патологии, патологии органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности.
В рамках диспансеризации горожанам предлагают пройти медицинский осмотр, который включает: антропометрию, анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, клинико-лабораторные и биохимические анализы, флюорографию, маммографию, ЭЭГ, осмотр терапевтом. При необходимости на заключительной консультации пациенту выдается направление на второй этап диспансеризации для более глубокого обследования.
Возможность бесплатно пройти диспансеризацию есть у всех южносахалинцев старше 18 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Врачи рекомендуют проходить профилактические медицинские осмотры каждые три года. Если возраст делится на три, значит наступил год диспансеризации. После 40 лет обследоваться можно ежегодно.
Отметим, в Южно-Сахалинске для удобства трудовых коллективов существует возможность пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Подробная информация о диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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