Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Передвижная экспозиция "Я родился в Таганроге" знакомит пассажиров главной воздушной гавани региона с основными вехами судьбы знаменитого российского прозаика. Символично, что стенды о пути Антона Павловича разместили именно в аэропорту, который носит его имя, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Несмотря на название, акцент кураторы сделали на зрелых годах жизни писателя, а не его детстве. В составе выставки - 12 планшетов с краткой биографией Антона Чехова, фотографиями семьи и друзей, а также снимками экспонатов областного музея книги "Остров Сахалин". Большинство из них в архив учреждения передала Валентина Чехова - супруга Сергея Михайловича, племянника известного во всём мире драматурга.

На стендах изображены фрагменты газет и журналов с публикациями Чехова, которые хранили в семье. Тут же кураторы показали медицинские инструменты, какими пользовался Чехов в период врачебной практики, топор и стамеску, бывших в ходу во время его путешествия на остров.

Сахалин в жизни Антона Павловича занял особое место. Здесь он провёл всего три месяца и два дня. Итогом поездки стала книга "Остров Сахалин". Произведение о жизни каторжных и поселенцев произвело в российском обществе огромный резонанс. Поклонники творчества Антона Чехова перечитывают книгу и сегодня.

Работать мобильная экспозиция "Я родился в Таганроге" будет в аэровокзале в течение месяца. Найти её можно на втором этаже операционного зала.