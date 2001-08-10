В Сахалинской области более 30 км муниципальных дорог получат новый асфальт до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортные артерии городских округов приводят в порядок за счет регионального софинансирования - из бюджета Сахалинской области на эти цели выделили свыше 2 миллиардов рублей. На муниципальных дорогах меняют асфальтобетонное покрытие, обустраивают тротуары, устанавливают освещение и автобусные павильоны, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Ремонтные работы развернуты во всех районах области. При этом часть объектов приводим в порядок в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который инициировал президент России Владимир Путин. Федеральная поддержка существенно расширяет наши возможности по проведению работ. Объемы ремонта увеличиваются с каждым годом, - подчеркнул Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Самые масштабные работы были развернуты в Невельске, Южно-Сахалинске, Холмске и Южно-Курильске.

Так, в Невельске уже завершена замена асфальтобетонного покрытия на Приморской. Длина участка - почти 1,4 километра. Это центральная дорога, по которой можно проехать к самым популярным у местных жителей и туристов местам - на набережную, к дому культуры, образовательным заведениям и магазинам.

Сразу несколько крупных участков привели в порядок в Южно-Сахалинске. Так, завершен ремонт проспекта Победы от площади Победы до Комсомольской. Капитально отремонтировали улицу Крайнюю от Долинской до Карьерной. На Зеленой в островной столице, а также на Речной в Березняках уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары, ливневую канализацию и установили освещение.

- Живу в Южно-Сахалинске уже 20 лет. Город, конечно, сильно преобразился. Особенно, в последние годы. Нравится, что приводят в порядок дворы и дороги. Приятно ходить, комфортно ездить. Надеюсь, работы будут продолжать в том же духе, - рассказал житель островной столицы Сергей Пак.

Опережающими темпами ведутся капитальные ремонтные работы в Холмском городском округе.

- Работы по контракту на улицах Ливадных, Матросова, Лермонтова и Пушкина были рассчитаны на два года. Планировали, что они будут выполнены в 2024 году. Однако подрядчик идет с опережением графика и намерен завершить работы уже до конца этого года, - рассказал Дмитрий Любчинов, мэр Холмского городского округа.

Также высокие темпы набрал подрядчик в Южно-Курильске, где ведется реконструкция автодороги в селе Отрада. Здесь дорожники уложат асфальтобетонное покрытие, тротуары, установят систему освещения и автобусные павильоны. Завершение работ запланировано в 2024 году, однако подрядная организация планирует выполнить весь объем работ уже к концу 2023 года.