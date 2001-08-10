Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2023
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09:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Амурские тигры стали все чаще выходить на дороги Приморья

Амурские тигры стали все чаще выходить на дороги Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краснокнижного хищника встретили автомобилисты ранним утром в Тернейском районе Приморского края. Тигр остановился прямо посреди дороги, задумался. И неторопливо, по-хозяйски, пошел по своим тигриным делам, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал Новости Приморья.

"Красавец!" - не смогли сдержать эмоций автолюбители, но окно все-таки предпочли закрыть.

Большие кошки все чаще стали попадаться на глаза автолюбителям в Приморском крае. Так несколько дней назад амурский тигр перебежал дорогу в Хасанском районе Приморского края.

Перебегавший дорогу хищник был запечатлен на видеорегистратор автомобиля, внутри которого находились две девушки. Судя по всему, представительницы прекрасного пола были рады неожиданной встречи:

"Не может быть!", - отметили местные жительницы.

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